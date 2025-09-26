熊本県職員も懲戒処分です。銀行口座を第三者に譲り渡し振り込め詐欺に利用された県総務部の係長級の52歳の男性職員が、26日付けで停職2か月の懲戒処分を受けました。県によりますと男性職員は競馬などで多額の借金があり、金融会社を名乗る人物から融資する代わりに銀行口座のキャッシュカードを求められ、去年9月にカード3枚を送りました。その後警察から任意の調べを受け、口座が振り込め詐欺に使われた形跡がある