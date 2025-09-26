政府の地震調査委員会は、南海トラフ巨大地震の今後30年以内の発生確率について見直し、「60から90パーセント程度以上」になったと発表しました。石川県内にはどんな影響があるのか、専門家に聞きました。 南海トラフ巨大地震は、静岡県沖から宮崎県沖にかけての南海トラフ沿いで起きる、マグニチュード8から9クラスの巨大地震。その発生確率は、これまで30年以内に80パーセント程度とされていましたが、政府