この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第34話をごらんください。 嫌だなあと思う、気に入らない部分がある人のことをグチりたいだけだった問句さん。結局その後、女性客もお店に来ることがなくなり、お店は大切な常連