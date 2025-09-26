Image : AI First Appleがとりもつリスペクト。林信行さん（以下、あえて“nobiさん”と呼ばせていただく）と初めて出会ったのは、2010年、iPadが発表されたときのオンラインイベントだった。名前はずっと前から知っていた。Macの雑誌を開けば、必ず「林信行」という文字を目にした。けれど、その日まではまだ遠い存在のように感じていた。未来を先取りしていた初対面初めての打ち合わせで受