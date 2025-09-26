¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Ç½é¤á¤ÆÄ¾±ÄÅ¹¤ò¤«¤Þ¤¨¤¿¶äºÂ¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥¹¥È¥¢¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡Ö¤­¤ç¤¦¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¶äºÂ¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤òÁ°¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×2003Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Ç¤ÎÄ¾±ÄÅ¹Âè°ì¹æ¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¶äºÂ¡×¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£1³¬¤«¤é4³¬¤Þ¤Ç¤¬Å¹ÊÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÚÌÜÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ­¼Ô¡ÖÅ¹Æ¬¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎCEO¥Æ¥£¥à