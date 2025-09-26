¤­¤ç¤¦¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ì±´Ö´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¡£478Ëü±ß¤ÈÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¡¢ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µëÍ¿¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â´¶¤Ç¤­¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ18Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Ì±´Ö¤ÎµëÍ¿¡£¹âÆ­¤¹¤ëÊª²Á¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©30Âå¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×20Âå¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×30Âå¡Ö³°¿©¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢¶ËÎÏ¼«¿æ¤¹¤ë¤È¤«¡×¤­¤ç¤¦¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Ë¤¢¤ë¾®ÅÄµÞÉ´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¡¢°ìÆü¸ÂÄê¤Î²È·×±þ±ç´ë²è¤¬¡Ä70Âå¡Ö10%¥ª¥Õ¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤¹