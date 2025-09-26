¼ñÎ¤¤µ¤óÇÐÍ¥¤Î¼ñÎ¤¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬26Æü¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À­ÊÌ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£É×¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î»°»³Î¿µ±¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¡£2¿Í¤Ï8·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£