水谷豊（73）と伊藤蘭（70）夫妻が26日、第1子誕生を報告した1人娘の趣里（35）と夫のBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）を祝福するコメントをそれぞれ発表した。2人にとっては初孫の誕生となった。水谷は事務所を通じて「趣里、凌輝おめでとう！これで去年から始まった我々の食事会が、1人増えてますます賑やかになるね。2人に感謝！これまで通り、自分たちを信じて2人で前向きな人生を歩んで欲しい」と伝えた。さらに「もう