グラビアアイドル・星名美津紀さんが都内で「星名美津紀2026年カレンダー発売記念イベント」を行いました。【写真】20代最後のカレンダー発売記念イベントの星名美津紀さん当日は多くのファンが来場し、ミニトークショーやお渡し会などを通じて星名さんとの交流を楽しみました。会場は終始笑顔と熱気に包まれ、20代最後のカレンダーを記念する星名さんにとって特別な一日になりました。星名さんは「2026年カレンダーイベントに来て