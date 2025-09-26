¡È¤Á¤Ó¤Ã¤³¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¡É¤Î½ÐÆ°¤Ç¤¹¡£¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·³ã»Ô¤ÎÊÝ°é±à»ù¤¬¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¥¼¥í¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã»Ô½©ÍÕ¶è¤Ë¤¢¤ë¾®¹çÀ¾ÊÝ°é±à¤Î±à»ù¤¿¤Á¤¬Àë¸À¤·¤¿¡ÖSLºîÀï¡×¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¤È¥ë¥Ã¥¯¡×¤½¤·¤ÆÅ´Æ»¤ÎÄ®¡¢½©ÍÕ¶è¡¦¿·ÄÅ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇSL¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ò±à»ù¡Ó¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤È¤·¤ËÆþ¤ê9·î25Æü¤Þ¤Ç¤Ë1737·ï¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·38¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ