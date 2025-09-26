東方航空MU249便が9月26日午前0時54分、284人の旅客を乗せ上海浦東国際空港を出発し、スペインのバルセロナに向かいました。これは上海とバルセロナを結ぶ初のフライトで、搭乗率は95%を超えました。 東方航空の「上海-バルセロナ」往復直行便のフライトはMU249とMU250で、毎週火曜日、木曜日、金曜日と日曜日にそれぞれ1便ずつ運航されます。往路は北京時間午前0時40分に上海浦東国際空港を出発し、バルセロナに現地時間午前8時5