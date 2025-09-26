¿·³ãÂç³Ø¤Ï25Æü¡¢µíÌÚÃ¤ÃË³ØÄ¹¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦³ØÄ¹Áª¹Í²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢Íý»ö¤ÇÉû³ØÄ¹¤ÎÀ÷Ìð½Ó¹¬¤µ¤ó¤ò¼¡¤Î³ØÄ¹¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¤Î³ØÄ¹Áª¹Í¤Ë¤ÏÀ÷Ìð¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢Ç¾¸¦µæ½ê¡¦½êÄ¹¤Î¾®Ìî»ûÍý¤µ¤ó¡¢Íý»ö¤ÇÉû³ØÄ¹¤ÎÀîÃ¼ÏÂ½Å¤µ¤ó¤Î3¿Í¤¬Î©¸õÊä¡£³ØÆâ³°¤Î°Ñ°÷9¿Í¤Ë¤è¤ëÌó6»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¿³µÄ¤ÎËö¡¢À÷Ìð¤µ¤ó¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ À÷Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¿·³ãÂç³Ø°å³ØÉô¤Î¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¡£2024Ç¯¤«¤éÍý»ö¤ÈÉû³ØÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¹Í²ñµÄ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç