i-dle¤¬10·î3Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÆüËÜ1st EP¡Øi-dle¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö½ý¤Ä¤¯¤Î¤Ï·ù¤¤¤À¤«¤é¡×¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±EP¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡ÖInvincible¡×¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØBEYBLADE X¡Ù¥·ー¥º¥ó3¤Î¿·¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§BIGBANGÉü³è¡¢ÌöÆ°¤¹¤ëaespa¡¢SEVENTEEN¤ÎÎÞ¡Ä¡ÄÌ¾¥·ー¥ó¤Ç°î¤ì¤ë¡Ø2024 MAMA AWARDS¡ÙºÇ½ªÆü¥ì¥Ýー¥È¡Ë ¡Ö½ý¤Ä¤¯¤Î¤Ï·ù¤¤¤À¤«¤é¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹