80Ç¯Á°¡Ä¸÷»Ô¤Î³¤·³¹©¾³¤Ï½ªÀïÁ°Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶õ½±¤ò¼õ¤±¡¢748¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢³¤·³¹©¾³¤Ë³ØÅÌÆ°°÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬¼þËÉÂçÅçÄ®¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿¹½Å¾Ð»Ò¤µ¤ó¡Ë¡ÖËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é»ä¤ÏÀïÁè¤Ç¤¹¡¢¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡×¼þËÉÂçÅçÃæ³Ø¹»¤ÇÀï»þÃæ¤ÎÂÎ¸³¤òÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¿¹½Å¾Ð»Ò¤µ¤ó¡¢94ºÐ¤Ç¤¹¡£¿¹½Å¤µ¤ó¤Ï14ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë³ØÅÌÆ°°÷¤Ç¸÷³¤·³¹©¾³¤Ç¿Í´ÖµûÍë¡á²óÅ·¤Ê¤É¤ò¤Ä