若手ゴルファーの育成と強化を図る「カンサイカップオールジャパン学生アマチュアゴルフトーナメント2025」が25日と26日の2日間、福岡県那珂川市の筑紫ケ丘GC（6805ヤード、パー72）で行われた。最終日は19歳の小川寿興翔（日大）が6バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの69で回り、通算3アンダー、141で初優勝を飾った。3打差の2位に林田聖也（福岡・沖学園中）と林駿馬（大阪学院大）が並び、マッチングスコアカード方式で