静岡県磐田市が、同じ住所の特別養護老人施設に入所している同性同名の女性の住民票と戸籍謄本を誤って交付していたことがわかりました。 磐田市によりますと9月18日、静岡地方裁判所浜松支部の執行官から競売手続のため、磐田市内の施設に入所している女性Aさんの住民票と戸籍謄本の公用請求がありました。そこで市は誤って、同じ施設に住む同姓同名の別の女性Bさんの証明書を交付したということです。 25日に裁判所から通知を