◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(26日、横浜スタジアム)巨人の先発・山粼伊織投手が、3回4失点で降板となりました。逆転2位でのCS進出に向けて、2位DeNAとの直接対決を迎えている3位巨人。大事なマウンドに上がったのは、今季チームトップの11勝を手にしている山粼投手でした。岡本和真選手のタイムリーで1点の援護をもらった山粼投手でしたが、初回から乱調。先頭に死球を与えると、そこから2連打を浴び、いき