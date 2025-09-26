「阪神−中日」（２６日、甲子園球場）阪神の先発・村上がまさかのアクシデントに見舞われた。五回２死、鵜飼の打球が右腕付近を直撃。この試合２度目の打球直撃となった。内野安打となったが、大事には至らなかったようで苦笑いを浮かべる様子も。安藤投手チーフコーチが駆けつけたが、ベンチへ戻ることなく投球を再開した。１度目は三回２死。岡林に４球目をはじき返されると、打球が右膝付近に当たった。すぐに安藤投手