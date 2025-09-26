メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースが優勝マジック1で迎えたレギュラーシーズンの159試合目。アリゾナ・ダイヤモンドバックスに勝利し、4年連続の地区優勝を決めました。投げては先発の山本由伸投手（27）が好投。伸びのあるストレートとキレのある変化球で6回無失点に抑えると、チームの主砲・大谷翔平選手（31）も第3打席で自己最多に並ぶ54号ホームラン。優勝に花を添える一発でチームの勝利に貢献。4年連続の地区優勝を