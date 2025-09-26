½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷ £²£µÆüÌë¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô°¤¿Î¤Ç½»Âð¤Ê¤É£²¸®¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é£²¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à£¸£°Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô°¤¿Î³þÁð¤ÎÉðÅÄ±É°ì¤µ¤ó¡Ê£¸£¶¡Ë¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£µÆü¸á¸å£¸»þ¤¹¤®¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡Ö»ùÆ¸´Û¶á¤¯¤Î·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²Ð¤Ï£²£¶Æü¸áÁ°£³»þ¤¹¤®¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢