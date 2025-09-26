新米の季節になりましたが、コメの価格が落ち着く気配がありません。価格の高いブランド米に安い備蓄米。消費者のニーズに売る側はどう応えているのか？まちのコメ店を取材しました。 県内では7月ごろから新米の収穫が進み小売店での販売が広がっています。 農林水産省によりますと、今年5月に一時4285円をつけた全国のコメ平均価格は、備蓄米の放出によって一時3500円台まで下がりましたが8月から再び上昇。 価格の高い