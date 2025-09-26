米大リーグナショナル・リーグ西地区優勝を決めたロサンゼルス・ドジャースが、2025年9月26日（日本時間）にインスタグラムを更新。シャンパンファイトの動画を公開した。両手を上げて仲間の声に応えるドジャースのインスタグラムにアップされた動画では、大谷翔平選手を囲んでシャンパンファイトがスタート。大谷選手がナ・リーグMVPの筆頭候補だからか、選手たちからは「MVP！ MVP！」のかけ声が。大谷選手は両手を上げて応えて