Ä«ÈÕ¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¾¯¤·¤º¤Äµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¿·ÊÆ¤Î¼ý³Ï¤¬¿Ê¤ß¡¢26Æü¤Ï½Ð¿å»Ô¤ÇÃæ³ØÀ¸¤¬°ð´¢¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤¿¤ï¤ï¤Ë¼Â¤Ã¤¿°ðÊæ¡£½Ð¿å»ÔÀµ¸½ÃÏ¶è¤ÎÃªÅÄ¤Ç¤¹¡£ 26Æü¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÂçÀîÆâÃæ³Ø¹»¤ÎÁ´¹»À¸ÅÌ36¿Í¤¬¡¢ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°é¤Æ¤¿¥³¥á¤Î¼ý³Ï¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤ëÃæ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤ËÆþ¤ê¼êºî¶È¤Ç¼ý³Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê2Ç¯¡Ë¡Ö°ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼ý³Ï¤Ç¤­