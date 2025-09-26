¡Ö£Ä£å£Î£Á¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬º£µ¨ºÇÃ»¤Î£³²ó£¶°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£½é²ó£±ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÀèÆ¬²ÜÌ¾¤Ø¤Î½éµå¤¬»àµå¡£Éª¤ò¤«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ìµå¤¬»àµå¤È¤Ê¤ê¡¢»×¤ï¤º¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ÂÂÇ£²ËÜ¤Ç£±»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢»³ËÜ¤Ë¤Ï²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡£º´Ìî¤Ë¤Ïµ¾Èô¤òµö¤·¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£Æó²ó¤âÅû¹á¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤é¤ì¡¢Åì¤òÁê¼ê¤Ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²°ÌÁè¤¤¤ÇÉé¤±¤é¤ì¤Ê