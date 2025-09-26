秋田朝日放送 秋田市の聖霊女子短期大学は２０２７年度からの男女共学化に向け、２５年内に文部科学省に届け出ます。さらに２８年には一部の専攻を４年制化し、短大と４年制大学を並行して運営する構想を発表しました。 ２６日、男女共学化の実施と４年制大学の計画について聖霊女子短期大学が会見を開きました。 この構想に至った大きな理由は、秋田の人口減少による定員とのバランスの崩壊と４年制へ大学への進学希望者