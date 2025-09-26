２３日、王学仲生誕１００周年記念展覧会を見学する人々。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津9月26日】中国の書画家であり、教育者としても知られる王学仲（1925〜2013）の生誕100周年を記念する「漢骨民魂−王学仲生誕100周年記念芸術文献展」が23日、天津美術館で始まった。書画作品など計95点が公開され、多くの来館者が訪れている。２３日、王学仲生誕１００周年記念展覧会を見学する人々。（天津＝新華社記者／