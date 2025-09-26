オダギリジョーが脚本・監督・編集・出演を務める映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』初日舞台あいさつが26日、都内で行われた。オダギリのほか、俳優の池松壮亮、麻生久美子、永瀬正敏も登壇した。【集合ショット】可愛い！またもや犬に扮したオダギリジョーら出演者たち本作は、2021年にNHKで放送されたドラマの続編となる劇場版。狭間県警の鑑識課に属する警察官・青葉一平（池松）と、その相棒である“警