26ÆüÄ«Áá¤¯¡¢Ì¯¹â»Ô¤Ç90Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤Ï7·ïÌÜ¤Ç¡¢¸©¤Ï¡Ú¥¯¥Þ½ÐË×·Ù²ü·ÙÊó¡Û¤ò½Ð¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Á¤é¤Î»±¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤­¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¥Ü¥í¥Ü¥í¤ËÇË¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢Ì¯¹â»Ô¾åÇÏ¾ì¤Î90Âå¤ÎÃËÀ­¤¬»¶ÊâÃæ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¡¢´é¤ä±¦ÂÀ¤â¤â¤ò¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó