µÒ¤È¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡ªÈà»á¤¤¤Ê¤¤Îò¡áÇ¯Îð¤Ê¤Î¤Ë!?¼«ÂðÁ°¤Ë·ã¹·¤¹¤ë¥µ¥ìºÊ¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡¿¿ÆÍ§¤Ï¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÇÉÔÎÑÃæ¡Ê1¡Ë»ä¤Ï¿ÆÍ§¤È¤½¤ÎÈà¤Ë¥Ï¥á¤é¤ì¤¿!? ½÷À­¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿µ¶ÁõÉÔÎÑ¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡Ä¡£Èà»á¤¤¤Ê¤¤Îò¡áÇ¯Îð¤ÎÀµ»Ò¡£¤¢¤ëÌë¤Ë»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¼«ÂðÁ°¤Ëµ´¤Î¤è¤¦¤Ê·ÁÁê¤Î½÷À­¤¬¡ªÀµ»Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎºÊ¤è¡ª°Ö¼ÕÎÁ¤­¤Ã¤Á¤ê¤â¤é¤¦¤«¤é¤Í¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±