26日(金)日中は、天気が回復して汗ばむ陽気になりました。新潟市以外の各地は、昼ごろまで雨の降ったところもありましたが、午後は各地で日差しが届きました。 そして、この時間も新潟市は晴れの天気が続いており、午後6時現在の気温は22.1℃。風速は1.3mと風は弱いものの涼しくなってきています。26日(金)夜～27日(土)朝にかけては冷え込みが強まるため、体を冷やさないように気をつけましょう。 さて、この週末はお