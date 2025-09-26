Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢9·î28Æü(Æü)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëDigital Single¡ÖGOOD DAY¡×¤Î¡ÈConcept Art #1¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¢¥¡ÖGOOD DAY¡×Concept Art #1¤½¤ì¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¥¹¥±¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ææ¤á¤¤¤¿¥¢¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡È#1¡É¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¡È#2¡É°Ê¹ß¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£¡ÖGOOD DAY¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü Âè2¥¯¡¼¥ë ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼