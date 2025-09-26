【MLB】ダイヤモンドバックス 0-8 ドジャース（9月25日・日本時間26日／フェニックス）【映像】大谷、歓喜の輪で一瞬見せた“気配り”山本由伸投手が6回無失点の快投を見せ、大谷翔平投手もキャリアハイに並ぶ54号2ランを放つなど、日本人コンビが攻守で輝きを放ち、チームを4年連続23度目の地区優勝へと導いた。試合後、優勝セレモニーの熱気が冷めやらぬ中でカメラが捉えたのは、大谷らしい