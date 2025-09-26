imaseの新曲「渦」がTVアニメ『BEYBLADE X』シーズン3のエンディングテーマに決定した。楽曲は10月25日(土)に配信リリースされる。8月4日よりimaseはアーティスト活動休止中だが、本楽曲「渦」は活動休止前に制作されたもの。アニメ『BEYBLADE X』のために書き下ろされ、煌びやかなブラスとストリングス、目まぐるしく展開されるメロディや構成が印象的な華やかなポップソングになっている。編曲は小西遼が担当した。©Homura