齊藤京子と水野美紀がダブル主演し、10月7日スタートするドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）のオープニングテーマが、次世代音楽プロジェクト・ロクデナシ書き下ろしの新曲「カロン」に決定。同曲が流れる第1話の予告映像と場面写真が解禁された。【動画】ロクデナシ書き下ろしのOPテーマ「カロン」が流れる第1話予告映像本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡