４年連続地区優勝を決めたドジャースの?生ける伝説?クレイトン・カーショー投手（３７）の?オヤジ体形?が全米の注目を集めた。２５日（日本時間２６日）の敵地ダイヤモンドバックス戦に８―０で勝利したドジャースはロッカールームでシャンパンファイトを敢行。開始前からすでに「パンイチ」姿のカーショーは地元局のインタビューにバドワイザー片手に葉巻をくわえて答えた。メジャー公式Ｘも写真をアップしたがこれにファン