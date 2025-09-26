マヂカルラブリーの野田クリスタル（38）が26日、千葉・幕張メッセで行われた「東京ゲームショウ2025」で「野田ゲー」シリーズ特別ブースを出展し、恒例のゲーム業界関係者と名刺交換会を行った。約1時間20分かけ、並んだ業界関係者全員と名刺を交換。写真撮影にも応じた。ブース出展は4度目。野田は「大盛り上がりですね。去年よりもはるかに人が多くて活気がすごいです」と興奮気味に語り「野田ゲーブースが今年も質素な感じでお