歌手でタレントの中尾ミエ（79）が26日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に金曜コメンテーターとして生出演。群馬・前橋市の小川晶市長（42）が、市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したとして謝罪した件について言及した。ニュースサイト「NEWSポストセブン」が報じた。小川市長は24日、緊急会見を開き、ホテルに行ったことは認めたが男女関係を否定した上で、「誤解を招く軽率な行動だった」と謝罪した