俳優江口洋介（57）26日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に初出演。子どもとの関わり方について語った。サーフィンが好きという江口は息子が小さい時は一緒に行き、やっていたという。そして、サーフィンをやっている写真を久々に見た時に「『ちょっと行きたい』なんて話してたら、『ちょっと一緒にじゃあ行こうか』なんていう話をね、ちょっとしたりとかしてるんで」と明かし、「だから、そういう時間は、まあ、