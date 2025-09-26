SHIBUYA CITY FCの渡邉千真が現役生活に幕SHIBUYA CITY FCは9月26日、FW渡邉千真が9月28日のリーグ最終戦をもって現役を引退することを正式発表した。 Jリーグ史に残るストライカーの引退に、衝撃が広がっている。渡邉は国見高等学校、早稲田大学を経て2009年に横浜F・マリノスへ加入。 プロ1年目から新人年間最多得点の13得点を挙げ、新人王を獲得した。 同年に日本代表へも初招集された。その後、FC東京、ヴィッセル神戸、