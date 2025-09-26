部屋の中に観葉植物を飾るだけで、くつろげる空間になるように、自然の色は目の疲れを軽減させ、心身を癒す効果があると言われおり、リラックスした空間づくりには欠かせないアイテムです。家具産地として名高い福岡県大川市の関家具のデザインチームが手がけるインテリアコレクション・CRUSH CRASH PROJECTから天然木を使用したリビング家具シリーズ「ボーデン」が誕生。現代のライフスタイルに合わせた空間づくりを提案します。