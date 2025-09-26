¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö60¡ó～90¡óÄøÅÙ°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Îº£¸å30Ç¯¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö80¡óÄøÅÙ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ºÇ¿·¤Î²Ê³ØÅª¤ÊÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢º£²ó2¤Ä¤Î·×»»¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡Ö20¡ó¤«¤é50¡ó¡×¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Ï¡Ö60¡ó¤«¤é90¡óÄøÅÙ°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦³ÎÎ¨¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦