業務を委託したカメラや音声スタッフなどフリーランスの44人に対し、報酬などの条件を書面やメールで明示しなかったとして、公正取引委員会は26日、福岡市のテレビ番組制作会社に対し、再発防止などを勧告しました。フリーランス法に違反するとして勧告を受けたのは、福岡市早良区のテレビ番組制作会社、九州東通です。公正取引委員会によりますと、2024年11月から2025年3月までの間、カメラや音声スタッフなど4