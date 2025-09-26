◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(26日、横浜スタジアム)巨人の先発・山粼伊織投手が3回を投げ降板。4回に迎えた打席では、代打としてルーキー・石塚裕惺選手が起用されました。ここまで3点ビハインドとしている巨人。1アウト1塁の場面で起用された石塚選手は、対するDeNAの先発・東克樹投手の前に、3球で1ボール2ストライクと追い込まれます。しかし4球目のチェンジアップをバットの先でとらえた石塚選手。打球は勢いよく飛