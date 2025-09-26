真っすぐ天に向かって開く真っ赤な花。秋の訪れを知らせてくれるヒガンバナです。埼玉・日高市の「巾着田曼珠沙華公園」では、約500万本のヒガンバナが咲き始め見頃を迎えていました。訪れた人は「すばらしいと思って、彼岸花」「（1歳の娘も彼岸花を）見てました。不思議なんじゃないですか、いつもと違うから」「すごくキレイでビックリしました。また来てみたいです、良い所だから」と話しました。ヒガンバナが咲き誇る園内。花