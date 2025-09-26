俳優の鵜川もえか（23）が26日、自身のXを更新し、所属事務所を9月末で退所し、芸能界から引退すると発表した。【画像】『ピラメキーノ』『今日好き』出演の鵜川もえか、芸能界引退心境つづる「ご報告」として、書面を投稿。「この度、2025年9月30日を持ちましてジャストプロを円満退所、そして芸能界から離れる決断を致しました」と報告した。「14歳の時に所属して以来子供だった私をここまで育てて頂き、こうして続けて