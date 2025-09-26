吉田の復調に米老舗誌も注目しているようだ(C)Getty Imagesレギュラーシーズンの最終局面に来て、この男が存在感を放ち続けている。レッドソックスの吉田正尚は現地時間9月23日から敵地で行われたブルージェイズ戦3連戦で計5安打を記録し、24日の2戦目では今季第3号本塁打も放った。前回のレイズとのカードから6試合連続安打をマークするなど、打線の中軸として期待に応える結果を残している。【動画】この打ち方で入るの！？