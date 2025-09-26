山本はドジャースのエースとして優勝に貢献した(C)Getty Imagesレギュラーシーズンのラスト登板でも見事なピッチングを繰り広げた。ドジャースの山本由伸が現地時間9月25日に行われたダイヤモンドバックス戦で先発し、6回を投げ無失点の好投で12勝目をマークした。チームは8-0で勝利したこの日の結果により、4年連続となる地区優勝を達成。エース右腕の渾身のパフォーマンスが、ドジャースに新たな栄誉をもたらすこととなった