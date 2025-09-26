見た目の甘さとは裏腹にストイックな一面もある18才の天使、本田紗来♡ そこで今回は、透明感たっぷりな紗来の基本情報を徹底調査しちゃいました！どんな性格？学校ではどんなキャラなの？みんなが気になるアレコレをぜひチェックしてみて。本田紗来ずかん守ってあげたい透明感♡ 18才の天使をネホハホ甘く可愛いのにどこか儚げ。6月号で専属モデルに加入してから、Rayの世界観を全身で体現してくれているニューフェイス