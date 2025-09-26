記者会見するBリーグの島田慎二チェアマン＝26日、東京都千代田区バスケットボールのBリーグは26日、東京都内で総会と理事会を開き、島田慎二チェアマン（54）の再任を決めた。規定により最終の4期目となる。来年秋には新たな最上位カテゴリー「Bリーグ・プレミア」が始まり、昇降格制度の廃止などリーグは転換点を迎える。東京都内で記者会見した島田氏は「未来にとっていい状況になるための種を植え、いいパスを出せる2年間に