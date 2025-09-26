食生活への満足度内閣府は26日、国民生活に関する世論調査の速報値を公表した。食生活に「満足している」「まあ満足している」との回答は計61.6％にとどまった。調査方法が異なるため単純比較できないものの、同様の質問がある2008年以降では過去最低の水準となる見通しだ。食料品をはじめとする物価高が影響した可能性がある。「不満だ」「やや不満だ」との回答は計38.0％で、過去最も高い水準となる見込みだ。現在の生活に